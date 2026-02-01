Auto avvolta dalle fiamme a Salerno | corrono i pompieri

Questa notte a Salerno, un’auto è andata completamente distrutta dalle fiamme in via De Renzi. I pompieri sono intervenuti subito e hanno spento il rogo, evitando che le fiamme si propagassero ad altre vetture o edifici vicini. La scena si è svolta sotto gli occhi preoccupati dei residenti, che hanno assistito impauriti allo scoppio del fuoco. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, ma al momento non si esclude nessuna pista.

Momenti di tensione, la scorsa notte, a Salerno, dove un'automobile è stata improvvisamente distrutta dalle fiamme in via De Renzi. A lanciare l'allarme sono stati i residenti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Non risultano feriti.

