Auto finisce fuori strada | ferita una donna di 90 anni

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19:15, un'auto in transito lungo la strada “Panoramica” in via V Alpini a Sondrio è uscita di strada, finendo contro i paletti e sul marciapiede. Una donna di 90 anni è rimasta ferita nell’incidente. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, e sul luogo sono intervenuti i soccorsi per le necessarie verifiche e assistenza.

Nel tardo pomeriggio di oggi, erano circa le 19,15, un'auto che stava percorrendo la strada "Panoramica", in via V Alpini a Sondrio, per ragioni ancora in corso di accertamento, ha sbandato ed è finita fuori strada, finendo la sua corsa contro i paletti e sul marciapiede a fianco della.

