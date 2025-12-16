Auto si schianta fuori strada | ferita una donna paura per una bimba di 2 anni

Nel tardo mattinata di martedì 16 dicembre, si è verificato un incidente stradale nei pressi della maxi rotonda tra via Mantova e via del Benaco, con un'auto che è uscita di strada. La scena ha causato grande preoccupazione, coinvolgendo una donna ferita e una bambina di 2 anni.

Attimi di grande paura nella tarda mattinata di oggi, martedì 16 dicembre, quando un'auto è uscita di strada all'altezza della maxi rotonda tra via Mantova (SP 567) e via del Benaco. L'incidente si è verificato intorno alle 11.40, in un punto particolarmente trafficato, soprattutto nelle ore.

