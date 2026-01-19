Ultras viola guerriglia in autostrada Il blitz contro i tifosi della Roma Maxi rissa e spranghe contro le auto
Nella notte, l'autostrada A1 è stata teatro di violenti scontri tra ultras di Roma e Fiorentina. Il blitz ha coinvolto gruppi di tifosi, con risse e l'uso di spranghe contro le auto, trasformando la corsia di emergenza in un campo di battaglia. L’episodio evidenzia le tensioni tra le tifoserie e le problematiche di sicurezza sulle strade durante eventi sportivi.
Autostrada ostaggio degli ultras: scontri violenti tra tifosi romanisti e fiorentini nella corsia di emergenza dell’A1. È successo intorno alle 12.30 di ieri, in prossimità dello svincolo del Raccordo per Casalecchio. All’altezza del chilometro 195, infatti, sulla corsia di emergenza in direzione Ancona si sono fermate decine e decine di vetture, dalle quali sono scese molti tifosi incappucciati e con il volto travisato e coperto da maschere nere. Dalle immagini, si vedono circa 200 soggetti armati di spranghe, caschi e assi. L’affronto sarebbe cominciato al vicino autogrill del Cantagallo. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di ultras della Fiorentina, che stavano raggiungendo Bologna per partecipare al match contro i rossoblù al Dall’Ara, ha incontrato un gruppo di tifosi giallorossi diretti a Torino per la partita con i granata in programma alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it
