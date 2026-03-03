Camion a fuoco nei pressi dell' autostrada | chiuso il casello a Nervi

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 3 marzo, un camion ha preso fuoco poco dopo l'uscita dal casello di Genova Nervi. L'incendio ha causato la chiusura temporanea del casello sull'autostrada, creando disagi alla viabilità. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti.

Un camion è andato a fuoco nel primo pomeriggio di oggi, martedì 3 marzo, poco dopo l'uscita dal casello di Genova Nervi. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme. Non dovrebbero esserci feriti, il conducente del mezzo sarebbe infatti riuscito a uscire dall'abitacolo prima che l'incendio distruggesse il mezzo. Ancora ignote le cause, le indagini sono affidate alla polizia stradale. L'ingresso e l'uscita per tutti i veicoli a Nervi sono stati chiusi, si consiglia di entrare e uscire a Genova Est. Chiuso anche, per lavori, il casello in uscita a Chiavari, l'uscita consigliata è a Lavagna. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Camion a fuoco in galleria, chiuso tratto dell’Autostrada del SoleCalenzano (Firenze), 29 gennaio 2026 – Caos in autostrada nel pomeriggio di oggi, 29 gennaio: il traffico è rimasto bloccato diverse ore sulla A1 per...

Camion sbanda, coda lunga sull’autostrada nei pressi di NapoliLungo l’autostrada A1 ‘Milano-Napoli’, nel tratto compreso tra lo svincolo ‘Villa Literno-Pomigliano’ e il bivio con la diramazione Capodichino, in...

Contenuti utili per approfondire Camion a fuoco nei pressi...

Temi più discussi: Camion in fiamme sul raccordo di Casalecchio: tratto chiuso e traffico bloccato verso la A14; Santa Maria la Carità, camion in fiamme: aggrediti i vigili del fuoco intervenuti per domare l'incendio; Camion in fiamme sulla A4, traffico in tilt fra Brescia e Bergamo; Il camion esce di strada e trancia il tubo del gas: vigili del fuoco in azione.

Camion a fuoco nei pressi dell'autostrada: chiuso il casello a NerviAncora ignote le cause, le indagini sono affidate alla polizia stradale. L'ingresso e l'uscita per tutti i veicoli a Nervi sono stati chiusi, si consiglia di entrare e uscire a Genova Est. Chiuso ... genovatoday.it

Camion a fuoco in A10: autostrada riaperta tra code e disagiCamion a fuoco in A10: autostrada riaperta tra code e disagi ... msn.com

Camion inquinanti, dodici i mezzi sanzionati da inizio anno dalla Polizia locale di Trento. Sono stati 25 i veicoli controllati la settimana scorsa: tre quelli irregolari, con un caso di manipolazione accertato. - facebook.com facebook

Recco, ciclista travolto da un camion in via Ponte di Vexina: muore sul colpo x.com