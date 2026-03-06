Autista Air Campania aggredito da un passeggero al terminal di Avellino | pugno e spintone l’azienda dice basta

Un autista di Air Campania è stato aggredito questa mattina al terminal di Avellino da un passeggero. L’episodio si è verificato durante la salita a bordo di un bus diretto a Napoli, quando l’uomo ha colpito l’autista con un pugno e ha tentato di spingerlo. L’amministratore unico dell’azienda ha richiesto interventi urgenti per garantire la sicurezza del personale.

L'episodio è avvenuto ad Avellino durante la salita a bordo di un bus diretto a Napoli. L'amministratore unico Acconcia chiede interventi urgenti per la sicurezza del personale Un autista di Air Campania è stato aggredito questa mattina al terminal di Avellino da un passeggero. L'uomo, al momento della salita su un bus in partenza per Napoli, ha prima spinto il conducente facendolo cadere, poi lo ha colpito con un pugno prima di darsi alla fuga. L'accaduto arriva in una giornata già segnata dallo sciopero indetto dai sindacati proprio per chiedere maggiori tutele e garanzie di sicurezza per gli autisti. L'amministratore unico di Air Campania, Antony Acconcia, ha espresso piena solidarietà al dipendente coinvolto, parlando apertamente di un problema reale e non più rinviabile. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Autista Air Campania aggredito da un passeggero al terminal di Avellino: pugno e spintone, l’azienda dice basta Avellino, autista Air Campania aggredito mentre sale a bordo busAncora un’aggressione ai danni di un autista di bus dell’azienda regionale Air Campania, questa volta ad Avellino. Leggi anche: Avellino, autista dell'AIR aggredito presso l'autostazione. Acconcia: "Episodio gravissimo. Ora basta" Altri aggiornamenti su Autista Air Campania aggredito da un.... Temi più discussi: Capua, autista Air Campania aggredita durante il servizio; Autista AIR Campania aggredito sulla linea Mondragone-Aversa. Acconcia: Servono panic button a bordo per la sicurezza del personale; Domani sciopero di 4 ore sui bus regionali; Escalation di violenza sugli autobus, sindacati proclamano lo sciopero. Aggredito un autista del bus Air Campania ad Avellino: pugno in faccia mentre saliva a bordoUn autista del bus Air Campania è stato aggredito nel terminal di Avellino, a poche ore di distanza da un’altra aggressione ai danni di un conducente dell’Air, avvenuta nel Casertano. Avellino, aggred ... notizie.it Avellino, autista Air Campania aggredito mentre sale a bordo busAncora un’aggressione ai danni di un autista di bus dell'azienda regionale Air Campania, questa volta ad Avellino. L’episodio si è verificato questa mattina ... lapresse.it #Capua, #autista Air Campania aggredita durante il servizio x.com Un episodio di brutale violenza si è verificato lo scorso 25 febbraio lungo la tratta Aversa–Mondragone, nel Casertano, dove un autista di un autobus della Air Campania è stato aggredito da un passeggero privo di biglietto. Il conducente è stato colpito al volto - facebook.com facebook