Corre a soccorrerlo e lui gli sferra un pugno | volontario aggredito durante l’emergenza

Durante un intervento di emergenza a Sesto Fiorentino, un volontario della Misericordia è stato aggredito da un uomo in stato di ebbrezza. L’uomo, mentre veniva soccorso, lo ha colpito con un pugno. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio, creando tensione tra i soccorritori e i presenti.

Sesto Fiorentino (Firenze), 5 febbraio 2026 – In preda all'alcol, sferra un pugno al volontario della Misericordia che lo stava soccorrendo. È accaduto mercoledì sera in un appartamento a Sesto Fiorentino, dove il personale di un'ambulanza era intervenuto dopo una segnalazione. L’aggressore in ospedale. Il presunto aggressore, 53 anni, di Firenze, è finito in ospedale mentre l'operatore ha rifiutato le cure mediche riservandosi di farsi visitare dai medici in un momento successivo a seguito della quale presentare eventualmente denuncia. A dare l' allarme al 118 poco dopo le 23, i coinquilini del 53enne che a causa dell'alcol stava dando in escandescenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

