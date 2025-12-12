Detenuto evade mentre si trova in ospedale per delle cure la fuga dopo aver aggredito gli agenti

Un detenuto della Casa circondariale di Rimini è evaso questa mattina dall'ospedale Infermi, dove era stato portato per una visita urgente. La fuga è avvenuta dopo aver aggredito gli agenti di sorveglianza presenti. L'episodio ha suscitato preoccupazione e ha portato immediatamente alle ricerche del fuggitivo.

Un detenuto della Casa circondariale di Rimini è evaso in mattinata dall'ospedale Infermi, dov'era stato condotto per una visita urgente. Secondo le prime informazioni si tratta di un 38enne, di origini marocchine. L'uomo era stato arrestato durante le scorse ore in uno stabile abbandonato da.

Condannato all’ergastolo evade dalla prigione col ‘passo del granchio’: “è estremamente pericoloso”

