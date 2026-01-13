Ingegneri biomedici farmacisti e biologi | undici nuovi ricercatori per l' Istituto Tumori di Bari

L'Istituto Tumori di Bari ha annunciato l’assunzione di undici nuovi ricercatori, tra ingegneri biomedici, farmacisti e biologi. La maggior parte delle nuove assunzioni riguarda giovani professionisti under 30, con un’ampia presenza femminile. Questi professionisti rafforzeranno il team di ricerca dell’istituto, contribuendo allo sviluppo di progetti nel campo biomedico e oncologico presso il nosocomio 'Giovanni Paolo II'.

