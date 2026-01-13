Ingegneri biomedici farmacisti e biologi | undici nuovi ricercatori per l' Istituto Tumori di Bari
L'Istituto Tumori di Bari ha annunciato l’assunzione di undici nuovi ricercatori, tra ingegneri biomedici, farmacisti e biologi. La maggior parte delle nuove assunzioni riguarda giovani professionisti under 30, con un’ampia presenza femminile. Questi professionisti rafforzeranno il team di ricerca dell’istituto, contribuendo allo sviluppo di progetti nel campo biomedico e oncologico presso il nosocomio 'Giovanni Paolo II'.
Dieci donne su undici assunti, per la maggior parte under 30. L'Istituto Tumori di Bari rafforza la squadra dei ricercatori: da questa settimana, al 'Giovanni Paolo II' entrano in servizio 5 ingegneri biomedici, 2 farmacisti, 4 biologi.I nuovi ingressiI neoassunti saranno assegnati ai laboratori. 🔗 Leggi su Baritoday.it
