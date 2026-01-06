Personale sanitario ancora aggredito e furto di pc ad un medico

Recentemente, in due diversi ospedali italiani, sono stati segnalati episodi che hanno coinvolto il personale sanitario. In entrambi i casi, si sono verificate aggressioni e tentativi di furto, tra cui il furto di un computer portatile. Questi eventi evidenziano le sfide e le difficoltà che il personale medico affronta quotidianamente nel garantire servizi di qualità in un contesto di crescente tensione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Poco fa in due differenti ospedali due episodi che hanno visto come vittime, anche se in modo diverso, personale sanitario. I carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno arrestato per furto aggravato un 49enne. L’uomo si è recato nel Vecchio Policlinico – AOU Luigi Vanvitelli a Piazza Miraglia nel Quartiere San Giuseppe forse con la scusa di essere visitato. Il 49enne dopo essersi introdotto nella stanza di una Dottoressa, rubava il cellulare dalla borsa e il pc portatil e ma è stato fermato poco dopo da alcuni pazienti. I carabinieri intervenuti sul posto hanno perquisito l’uomo che è stato trovato in possesso di un coltello e di una tronchese da elettricista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Personale sanitario ancora aggredito e furto di pc ad un medico Leggi anche: Due ambulanze senza medico a Foggia, la paziente muore: personale 118 aggredito e minacciato Leggi anche: Sanitario aggredito e scaraventato a terra: ancora violenza al Centro di salute mentale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. «Lasciatemi andare, uccidetemi». ?Aggredisce autista Actv e agenti. Aggrediscono personale sanitario e danneggiano ambulanza a San Felice Circeo - I carabinieri hanno poi scortato l’ambulanza, consentendo al 32enne di essere trasportato al pronto soccorso ... rainews.it

Furti in ospedale. Rubava fedi e gioielli alle anziane pazienti: preso operatore sanitario - Rubava fedi e anelli preziosi alle anziane ricoverate all’ospedale Carlo Urbani di Jesi: la polizia trova (con parte della refurtiva) e denuncia un operatore sanitario. ilrestodelcarlino.it

Aggressione al personale sanitario in pronto soccorso, arrestata una 50enne - La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 50 anni presunta responsabile dei reati di lesioni personali, minacce gravi e ... rainews.it

Il personale sanitario ha provato a salvarlo ma per lui non c’è stato nulla da fare - facebook.com facebook

L'intelligenza artificiale a supporto dei professionisti della radiologia. Il professor Damiano Caruso dell'Ospedale Sant'Andrea ci spiega i benefici dell'unione tra le competenze del personale sanitario e l'impiego dell'AI. Guarda il video instagram.com/r x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.