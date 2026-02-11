Thailandia 18enne ruba la pistola a un agente e prende in ostaggio una scuola | ferito il preside

Un ragazzo di 18 anni ha preso d’assalto una scuola in Thailandia, rubando la pistola a un agente e sequestrando alcuni studenti. Quando le forze dell’ordine sono arrivate, il giovane ha sparato e ferito il preside. Alla fine, le forze speciali hanno ucciso l’aggressore, che aveva messo in fuga le persone presenti. La scena è stata violenta e si è conclusa con un intervento rapido delle forze dell’ordine.

Una normale mattinata di scuola ad Hat Yai, in Thailandia, si è trasformata improvvisamente in un incubo. Un ragazzo di 18 anni è riuscito a sottrarre una pistola ad un'agente di polizia e ad irrompere in una prestigiosa scuola della città, scatenando il caos. Scene da film dell'orrore, che hanno lasciato sconvolta un'intera comunità. Secondo quanto si apprende, il giovanissimo avrebbe raggiunto l'istituto a bordo di una motocicletta. Arrivato di fronte al posto di guardia, dove si trovava l'addetto alla sicurezza della scuola, ha puntato contro di esso la pistola, cercando di sparare un colpo.

