L’inclusione non può restare un principio dichiarato Ascoltare chi la scuola la vive ogni giorno è una necessità Lettera
L'inclusione scolastica richiede azioni concrete e ascolto attento delle esperienze quotidiane di chi vive la realtà scolastica. Solo attraverso un dialogo autentico con insegnanti, studenti e famiglie è possibile sviluppare strategie efficaci e durature. Questa lettera, inviata da Patrizia Severi, docente con anni di esperienza nel settore pubblico, sottolinea l’importanza di un impegno reale per rendere l’inclusione un principio condiviso e praticato, non solo dichiarato.
Inviata da Patrizia Severi - Insegno nella scuola pubblica da molti anni e lavoro quotidianamente nei percorsi di inclusione. L’esperienza in classe mostra con chiarezza una contraddizione sempre più evidente: l’inclusione è ampiamente normata, ma spesso poco praticata nella sua dimensione sostanziale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
