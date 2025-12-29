L’inclusione non può restare un principio dichiarato Ascoltare chi la scuola la vive ogni giorno è una necessità Lettera

L'inclusione scolastica richiede azioni concrete e ascolto attento delle esperienze quotidiane di chi vive la realtà scolastica. Solo attraverso un dialogo autentico con insegnanti, studenti e famiglie è possibile sviluppare strategie efficaci e durature. Questa lettera, inviata da Patrizia Severi, docente con anni di esperienza nel settore pubblico, sottolinea l’importanza di un impegno reale per rendere l’inclusione un principio condiviso e praticato, non solo dichiarato.

