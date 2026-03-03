I Paesi del Golfo si sono riuniti per coordinare le misure di difesa dei propri spazi aerei, dopo una serie di attacchi iraniani che hanno coinvolto diverse infrastrutture nella regione. L'Arabia Saudita ha commentato che la risposta iraniana si è rivelata un autogol, sottolineando come questa reazione abbia indebolito ulteriormente la posizione dell'Iran nel Golfo. La situazione rimane tesa tra le parti coinvolte.

L'autogol dell'Iran: con quella reazione ha perso il Golfo. Così l'Arabia Saudita descrive la postura di Teheran e al contempo cerca la quadra sia per garantire la riapertura e la piena sicurezza dello Stretto di Hormuz, sia per rafforzare la propria posizione come interlocutore fondamentale in chiave stabilizzazione futura. La sicurezza dei mercati energetici e delle rotte marittime è priorità immediata, per questa ragione il principe ereditario saudita, Mohammad bin Salman, ne ha parlato al telefono con il presidente russo Vladimir Putin e con il primo ministro dell'India, Narendra Modi. Da entrambi ha incassato la preoccupazione sui rischi reali che la zona del conflitto si espanda, mentre Modi ha condannato apertamente i recenti attacchi all'Arabia Saudita, sottolineando che violano la sua sovranità e integrità territoriale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I Paesi del Golfo uniti per la difesa dei cieli. E gli attacchi iraniani diventano un autogol

La Francia pronta a difendere i Paesi del Golfo dopo gli attacchi iranianiLa Francia è "pronta" a partecipare alla difesa dei Paesi del Golfo e della Giordania, obiettivo in queste ore di raid dell'Iran: "Conformemente agli...

Gli Stati Uniti e sei Paesi del Golfo hanno rilasciato una dichiarazione congiunta contro gli attacchi dell’IranGli Stati Uniti e sei Paesi alleati del Golfo (Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, Giordania, Kuwait, Emirati Arabi Uniti) hanno rilasciato una...

Tutti gli aggiornamenti su Paesi del Golfo

Temi più discussi: I paesi del Golfo trascinati in una guerra che volevano evitare - Noura Doukhi; Perché l’Iran attacca obiettivi civili nei paesi del Golfo; La scommessa disperata. L’Iran colpisce i Paesi del golfo, e se li scatena contro; Perché l'Iran ha attaccato i Paesi del Golfo, dopo l'offensiva di Stati Uniti e Israele.

I paesi del Golfo trascinati in una guerra che volevano evitareL’Iran ha risposto ai bombardamenti statunitensi e israeliani prendendo di mira le basi americane in Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrein Leggi ... internazionale.it

La scommessa disperata. L’Iran colpisce i Paesi del golfo, e se li scatena controMissili su Emirati, Qatar, Bahrein, Arabia, Kuwait nella speranza che si ribellino agli Usa. Invece si compattano con Trump. Toninelli (Centro per il ... huffingtonpost.it

I paesi arabi del Golfo rischiano di esaurire rapidamente le loro difese aeree, se la guerra durerà ancora a lungo: l'Iran possiede molti più missili e soprattutto molti più droni di quanti sia possibile intercettarne x.com

I paesi arabi del Golfo rischiano di esaurire rapidamente le loro difese aeree, se la guerra durerà ancora a lungo: l'Iran possiede molti più missili e soprattutto molti più droni di quanti sia possibile intercettarne - facebook.com facebook