atp indian wells 2026 berrettini si arrende ad un solidissimo zverev in due set

Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini nell’ATP 1000 di Indian Wells. Dopo la rimonta all’esordio contro il francese Mannarino, questa volta l’azzurro è stato sconfitto da un solidissimo Alexander Zverev. Il numero quattro del mondo non ha lasciato occasioni all’italiano, andando a chiudere in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e dodici minuti di gioco. Zverev è stato micidiale nei propri turni di servizio e non ha concesso palle break a Berrettini. Il tedesco ha vinto l’89% dei punti quando ha servito la prima e l’82% con la seconda; mentre con questo colpo Matteo solo il 50%. Sono stati venti i vincenti di Zverev contro i 18 dell’azzurro, che ha commesso più errori non forzati (20 contro 11). 🔗 Leggi su Oasport.it

