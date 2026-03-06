atp indian wells 2026 arnaldi travolto da mcdonald al debutto nel torneo

Al torneo ATP di Indian Wells 2026, Matteo Arnaldi ha affrontato il suo primo match contro McDonald e ha subito una sconfitta. Nel primo turno, il giocatore italiano è stato sconfitto senza possibilità di rimonta, segnando un avvio difficile nella competizione. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore dell’avversario, lasciando Arnaldi fuori dalla competizione già al primo turno.

Inizia nel peggiore dei modi l’avventura di Matteo Arnaldi sul cemento americano. Nel primo turno di Indian Wells, primo torneo Masters 1000 della stagione, l’americano Mackenzie McDonald travolge il tennista italiano, al rientro in campo dopo l’eliminazione al primo turno degli Australian Open, 6-0 6-1 in un’ora e tre minuti e approda ai trentaduesimi di finale. Il primo parziale si rivela un autentico tracollo per il giocatore italiano. Lo statunitense sigla a 30 l’1-0, capitalizza la terza opportunità per il break del 2-0 e dilaga sul 4-0 quando strappa nuovamente il servizio al rivale. McDonald non si volta più indietro e trasforma il primo set point per il 6-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

