Maiorca-Real Sociedad sabato 28 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Moderata fiducia ai Txuri-urdin

Sabato 28 febbraio 2026 alle 18:30 si gioca la partita tra Maiorca e Real Sociedad. Il Maiorca è in difficoltà dopo la sconfitta di Vigo, che ha portato all’esonero del tecnico Arrasate. La squadra affronta la sfida con le formazioni ufficiali e le quote di mercato, mentre si registra una moderata fiducia nei confronti della Real Sociedad.

Il Maiorca è piombato in una crisi che doveva sfociare in una decisione: la posizione di Arrasate era a rischio da qualche settimana e la sconfitta di Vigo è stata fatale al tecnico basco. Los Bermellones stanno cercando il nuovo tecnico e sembrano essersi indirizzati verso Martin Demichelis, con un passato da difensore di altissimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Maiorca-Real Sociedad (sabato 28 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Moderata fiducia ai Txuri-urdin Alaves-Real Sociedad (sabato 06 dicembre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Fiducia moderata ai Txuri-urdinIl sabato pomeriggio di Liga si caratterizza per un derby basco davvero interessante che mette di fronte l’Alaves e la Real Sociedad: entrambe hanno... Alaves-Real Sociedad (sabato 06 dicembre 2025 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia moderata ai Txuri-urdinIl sabato pomeriggio di Liga si caratterizza per un derby basco davvero interessante che mette di fronte l’Alaves e la Real Sociedad: entrambe hanno... Una raccolta di contenuti su Maiorca Real Sociedad. Temi più discussi: Maiorca - Real Sociedad in Diretta Streaming; Maiorca-Real Sociedad: probabili formazioni del match della Liga; Cadice - Real Sociedad B in Diretta Streaming; Celta Vigo - Maiorca in Diretta Streaming. Pronostico Maiorca vs Real Sociedad – 28 Febbraio 2026La sfida di La Liga tra Maiorca e Real Sociedad accende l’attenzione del sabato di calcio spagnolo. Si gioca il 28 Febbraio 2026, alle 18:30, sul terreno ... news-sports.it Pronostico Maiorca-Real Sociedad: l’esonero non cambia le coseMaiorca-Real Sociedad è una gara della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Maiorca-Real Sociedad (sabato 28 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Los Bermellones cercano di risalire ift.tt/GoYk0Vc #scommesse #pronostici x.com Il punto sulla ventiquattresima giornata di Liga: Al Bernabeu, poker del Real Madrid alla Real Sociedad de Fútbol: Garcia, poi momentaneo 1-1 su rigore di Oyarzabal, poi doppietta su rigore di Vinicius, in mezzo il gol di Carvajal. Vittoria fondamentale del betis - facebook.com facebook