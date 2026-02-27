Maiorca-Real Sociedad sabato 28 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Los Bermellones cercano di risalire

Sabato 28 febbraio 2026 alle 18:30 si gioca la partita tra Maiorca e Real Sociedad. Il Maiorca, che ha recentemente cambiato allenatore dopo la crisi e la sconfitta a Vigo, cerca di risalire la classifica. Le formazioni sono state ufficializzate e sono disponibili quote e pronostici per questa sfida di campionato.

Il Maiorca è piombato in una crisi che doveva sfociare in una decisione: la posizione di Arrasate era a rischio da qualche settimana e la sconfitta di Vigo è stata fatale al tecnico basco. Los Bermellones stanno cercando il nuovo tecnico e sembrano essersi indirizzati verso Martin Demichelis, con un passato da difensore di altissimo.