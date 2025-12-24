Raccolta differenziata cambia il calendario per le festività natalizie e di fine anno | ecco come

Cambia il calendario della raccolta rifiuti ad Agrigento. Lo rendono noto dall'Iseda. Domani, 25 dicembre, non si effettuerà il servizio e la raccolta del secco residuo che verrà posticipata a venerdì 26 quando sarà invece sospesa la raccolta sia del vetro che della plastica.Sabato 27 raccolta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

