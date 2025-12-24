Raccolta differenziata cambia il calendario per le festività natalizie e di fine anno | ecco come
Cambia il calendario della raccolta rifiuti ad Agrigento. Lo rendono noto dall'Iseda. Domani, 25 dicembre, non si effettuerà il servizio e la raccolta del secco residuo che verrà posticipata a venerdì 26 quando sarà invece sospesa la raccolta sia del vetro che della plastica.Sabato 27 raccolta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Raccolta dei rifiuti . Porta a porta, si cambia. Ecco le variazioni natalizie - Nelle zone a calendario rosso che non hanno ancora i cassonetti i sacchi non andranno esposti nelle sere di mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre. msn.com
Festività, cambia il calendario della raccolta rifiuti ad Agrigento - Dal 25 dicembre al 6 gennaio sono state apportate delle modifiche alla raccolta differenziata. grandangoloagrigento.it
Cambia la raccolta differenziata. Nuovo calendario per i rifiuti: "Il servizio sarà più efficiente" - Orlandi: "Essere sensibili a questa iniziativa significa collaborare per un mondo migliore". lanazione.it
Modifiche temporanee al Calendario della Raccolta Differenziata per le Festività . Informiamo che, in occasione delle festività, il calendario della raccolta differenziata ha subito alcune modifiche. . giovedì 25 dicembre 2025 - FESTIVO venerdì 26 dicembre 202 - facebook.com facebook
