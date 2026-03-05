L'Avellino si prepara a disputare la partita di Pasqua in trasferta contro il Palermo allo stadio “Barbera”. La squadra è attesa per la sfida contro i rosanero, con il calendario che prevede altre gare fino alla fine della stagione. La partita di Pasqua rappresenta un appuntamento importante per il team in vista delle prossime sfide.

I biancoverdi saranno di scena al Barbera contro il Palermo domenica 5 aprile alle 19.30. Definito anche il calendario fino alla fine della stagione regolare: ultime due giornate in contemporanea il 1° e l’8 maggio Pasqua in trasferta per l’Avellino, atteso allo stadio “Barbera” di Palermo per la sfida contro i rosanero. Il match è stato fissato per domenica 5 aprile alle ore 19.30, in uno dei confronti più attesi del finale di stagione di Serie B. La Lega ha definito il calendario delle ultime giornate della stagione regolare: per i biancoverdi sono previsti due impegni di sabato, prima di un finale concentrato al venerdì per le ultime tre giornate di campionato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, Pasqua al “Barbera”: ecco il calendario fino alla fine della stagione

Catania, ecco il calendario delle prossime partite fino al termine della stagioneIl comunicato ufficiale della Lega Pro ha definito date e orari delle gare dalla 13ª alla 19ª giornata di ritorno del campionato di Serie C 2025-2026.

Serie A in campo a Pasqua anche nel 2027? Cambierà tutto, ecco cosa succederà nel calendario della prossima stagioneMercato Milan, frenata dal Brasile per Andrè: il Corinthians non apre al trasferimento e definisce insufficiente la proposta Rinnovo Vlahovic, la...

Una raccolta di contenuti su Avellino Pasqua al Barbera ecco il....

Montevergine, al via i lavori: «Obiettivo salvare la Pasqua»Due mesi per completare i lavori. Obiettivo: riaprire la strada a Pasqua. Mentre le celebrazioni della Candelora 2026, lunedì mattina, si svolgevano a valle tra i comuni di Mercogliano e Ospedaletto D ... ilmattino.it

Avellino, tragedie nel giorno di Pasqua: carabiniere suicida e malore per una 74enneDue tragedie nel giorno di Pasqua che hanno sconvolto l'Irpinia. Un carabiniere di 42 anni di Cervinara, padre di due figli, si è tolto la vita nella caserma di Acerra, dove prestava servizio. Si è ... ilmattino.it