Atleti russi fischiati dal pubblico la nota stonata alla Cerimonia d'Apertura delle Paralimpiadi

Durante la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi all'Arena di Verona, alcuni atleti russi sono stati fischiati dal pubblico presente. La manifestazione ha visto spettacoli di musica, luci e scenografie suggestive, creando un'atmosfera coinvolgente e emozionante. La cerimonia ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media, offrendo agli spettatori un'esperienza visiva intensa e memorabile.

