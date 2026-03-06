Atleti russi fischiati dal pubblico la nota stonata alla Cerimonia d'Apertura delle Paralimpiadi

Durante la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi all'Arena di Verona, alcuni atleti russi sono stati fischiati dal pubblico presente. La manifestazione ha visto spettacoli di musica, luci e scenografie suggestive, creando un'atmosfera coinvolgente e emozionante. La cerimonia ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media, offrendo agli spettatori un'esperienza visiva intensa e memorabile.

Straordinaria Cerimonia all'intero di una Arena di Verona stupefacente, perfetta cornice per l'apertura ufficiale delle Paralimpiadi, tra musiche, colori e scenografie toccanti e mozzafiato. Con un unico "neo" quando sul palco si sono presentate le delegazioni di Russia e Bielorussia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gli atleti ucraini boicotteranno la cerimonia di apertura delle ParalimpiadiCome già aveva annunciato il governo ucraino, in reazione all'ammissione di atleti russi e bielorussi in rappresentanza dei rispettivi paesi Dopo il...

Paralimpiadi, Ucraina e Repubblica Ceca boicottano la cerimonia di apertura per la presenza di atleti russiLe due delegazioni paralimpiche hanno annunciato che diserteranno l'evento in programma all'Arena di Verona il prossimo 6 marzo per protestare contro...

