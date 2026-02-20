Gli atleti ucraini boicotteranno la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi

Gli atleti ucraini non prenderanno parte alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, a causa della decisione di permettere agli atleti russi e bielorussi di partecipare. Questa scelta segue le proteste ufficiali del governo ucraino contro la presenza di rappresentanti dei due paesi, considerata una provocazione. Alcuni atleti hanno già annunciato di non voler calcare il palco, mentre altri si preparano a restare fuori dai giochi. La questione ha suscitato molte reazioni tra gli organizzatori e gli sportivi presenti. La manifestazione continuerà senza la delegazione ucraina.

Come già aveva annunciato il governo ucraino, in reazione all'ammissione di atleti russi e bielorussi in rappresentanza dei rispettivi paesi Dopo il governo ucraino, anche le atlete e gli atleti paralimpici del paese hanno detto che non parteciperanno alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, in programma il prossimo 6 marzo a Verona. È una reazione alla decisione del Comitato paralimpico internazionale (IPC) di ammettere ai Giochi dieci atleti russi e bielorussi che, per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, potranno partecipare rappresentando i propri paesi, e non come atleti neutrali.