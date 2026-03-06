Atalanta Raffaele Palladino premiato come allenatore del mese di febbraio della Serie A

Raffaele Palladino è stato riconosciuto come allenatore del mese di febbraio dalla Lega Serie A. La premiazione è avvenuta in occasione di un evento ufficiale, confermando il suo ruolo come guida tecnica della squadra. Il riconoscimento si basa sui risultati ottenuti durante il mese, senza ulteriori commenti o analisi.

Raffaele Palladino è stato premiato dalla Lega Serie A come Philadelphia Coach Of The Month di febbraio. Nel periodo considerato – dalla 23ª alla 26ª della Serie A – la sua Atalanta ha collezionato tre vittorie contro Cremonese, Lazio e Napoli e il pareggio in inferiorità numerica sul campo del Como, per un totale di 10 punti in 4 partite. “Allenatore preparato e pragmatico, Palladino ha impostato una squadra solida, capace di imporre sempre ritmi alti alle partite grazie all’ottima capacità di sfruttare in profondità la rosa a disposizione, soprattutto nelle rotazioni offensive. I successi con Napoli, Lazio e Cremonese, uniti al pareggio... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Allegri è il miglior allenatore del mese di novembre in Serie A: ecco quando verrà premiatoMassimiliano Allegri è il miglior allenatore del mese di novembre per la Serie A.

Chivu batte tutti, è il miglior allenatore del mese in Serie A: sarà premiato prima di Inter NapoliSommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Raffaele Palladino.

Temi più discussi: Palladino: 'L'obiettivo è fare l'impresa, difficile ma ci crediamo'; Palladino: Ederson è importante: la scelta per domani e la decisione su Kolasinac! Così vedo Zappacosta; Lazio-Atalanta, Sarri e Palladino ammoniti per proteste. Cos’è successo in semifinale di Coppa Italia; Atalanta, Palladino: La Champions è solo un alibi, l'abbiamo riaperta troppo tardi.

Atalanta, Raffaele Palladino premiato come allenatore del mese di febbraio della Serie ALa sua squadra nel mese di febbraio ha collezionato 10 punti in 4 partite, frutto di tre vittorie e un pareggio ... bergamonews.it

Palladino 'tecnico del mese' di febbraio per la Serie A: verrà premiato prima di Atalanta-UdineseAttraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A rende nota la scelta del tecnico del mese di febbraio per la Serie A: è Raffaele Palladino, cruciale nella risalita dell'Atalanta: Il premio ... tuttomercatoweb.com

Raffaele Palladino è il Philadelphia Coach Of The Month di febbraio x.com

La frecciata di Raffaele #Palladino ad Antonio #Conte LEGGI QUI areanapoli.it/share/623160/ - facebook.com facebook