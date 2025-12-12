Allegri è il miglior allenatore del mese di novembre in Serie A | ecco quando verrà premiato

Nel mese di novembre, il Milan ha dimostrato grande determinazione e ottime prestazioni, portando alla conquista del titolo di miglior allenatore della Serie A per Allegri. La sua guida ha contribuito al successo della squadra, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nel rendimento del club durante questo periodo. Ecco quando sarà premiato e i motivi di questa riconoscenza.

Un mese fatto di vittorie e grandi prestazioni con il suo Milan. Massimiliano Allegri votato come miglior allenatore del mese in Serie A. Il comunicato e quando verrà premiato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

