Allegri è il miglior allenatore del mese di novembre in Serie A | ecco quando verrà premiato
Nel mese di novembre, il Milan ha dimostrato grande determinazione e ottime prestazioni, portando alla conquista del titolo di miglior allenatore della Serie A per Allegri. La sua guida ha contribuito al successo della squadra, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nel rendimento del club durante questo periodo. Ecco quando sarà premiato e i motivi di questa riconoscenza.
Un mese fatto di vittorie e grandi prestazioni con il suo Milan. Massimiliano Allegri votato come miglior allenatore del mese in Serie A. Il comunicato e quando verrà premiato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Se te lo sei perso.. #Allegri SI MIGLIORA! Col successo in Torino #Milan ha raggiunto un record personale: 31 punti in 14 giornate, è il suo miglior avvio di sempre nelle cinque stagioni complessive alla guida dei rossoneri (superato il traguardo di 30 nel 2010- Vai su X
#Allegri nel secondo tempo di #TorinoMilan passa al 3-4-2-1 alzando #Rabiot e i rossoneri la vincono così Il nostro match analyst Mattia Pellè non ha dubbi: bisogna alzare il francese E poi l’importanza di #Pulisic e un #Nkunku migliore senza #RafaLea - facebook.com Vai su Facebook
Allegri miglior allenatore di settembre, De Siervo: "Ha cambiato da subito pelle al Milan" - Massimiliano Allegri ha conquistato il premio di miglior allenatore del mese di settembre grazie alle prestazioni del suo Milan, che ha sorpreso tutti per la solidità difensiva e la continuità ... tuttomercatoweb.com scrive
Il Milan vola e Allegri viene premiato: è lui il miglior allenatore del mese di settembre - Le recenti prestazioni del Milan hanno permesso a Massimiliano Allegri di conquistare il premio di allenatore del mese di settembre. Segnala tuttomercatoweb.com
ALLENAMENTO DEL 09 04 2012