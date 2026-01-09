Chivu batte tutti è il miglior allenatore del mese in Serie A | sarà premiato prima di Inter Napoli

Chivu si è distinto come il miglior allenatore del mese in Serie A a dicembre, riconoscimento che sarà consegnato prima della partita tra Inter e Napoli. La sua guida ha contribuito al buon rendimento della squadra in questo periodo. Un riconoscimento che sottolinea l’impegno e la crescita del tecnico, evidenziando l’attenzione verso le prestazioni e il lavoro svolto in questa fase della stagione.

Inter News 24 Chivu si aggiudica il premio come miglior allenatore del mese in Serie A, è lui il migliore a dicembre!. Il mese di dicembre 2025 si chiude con un prestigioso riconoscimento per la sponda nerazzurra del Naviglio. Cristian Chivu, il tecnico romeno ed ex leggendario difensore del Triplete che ha saputo trasferire la sua leadership dal campo alla panchina, è stato ufficialmente nominato miglior allenatore del mese in Serie A. Un premio che certifica l’ottimo lavoro svolto nella gestione di una rosa chiamata a confermarsi ai vertici del calcio italiano. Un dicembre perfetto: il cammino dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu batte tutti, è il miglior allenatore del mese in Serie A: sarà premiato prima di Inter Napoli Leggi anche: Allegri è il miglior allenatore del mese di novembre in Serie A: ecco quando verrà premiato Leggi anche: Chivu premiato come miglior allenatore rumeno del 2025: “Stavo rinnovando con il Parma, poi…” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Chivu, conferenza show: la battuta sul lavoro che fa ridere tutti e quella risposta a Marotta... - Il tecnico dell'Inter, con tono di voce decisamente alto, quando gli viene chiesto come si riparte dopo una ... corrieredellosport.it Chivu: "Kairat Almaty? Ci vuole rispetto, non sarà facile. Thuram è convocato" - È tutto pronto per la quarta giornata di Champions League, con l'Inter che accoglierà a San Siro il Kairat Almaty. corrieredellosport.it Chivu ha cambiato l'Inter: ora nei secondi tempi la squadra va. Lo dicono i dati - L'Inter è ripartita dopo il ko contro il Napoli e lo ha fatto battendo 3- tuttomercatoweb.com Le reti di Dimarco e Thuram regalano 3 punti all’Inter. La squadra di Chivu batte il Parma e tiene la testa della classifica portandosi a +4 su Milan e Napoli #CorrieredelloSport #Inter - facebook.com facebook L’INTER BATTE IL PARMA E VA A +4 DAL NAPOLI La squadra di Chivu approfitta della frenata degli azzurri e allunga grazie ai gol di #Dimarco e Thuram. Nel finale era arrivato il gol di Bonny, annullato poi per un controllo di mano dell’attaccante dell’ #I x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.