Biglietti Inter Napoli partita la vendita libera | ecco come acquistare
La vendita dei biglietti per la partita Inter Napoli è ora aperta al pubblico. I tifosi interessati possono acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali, seguendo le istruzioni riportate sul sito del club. Questa sfida rappresenta un momento importante del campionato, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo sul campo.
Biglietti Inter Napoli. L’ Inter inaugurerà il girone di ritorno con una delle sfide più attese della stagione. Domenica 11 gennaio alle 20:45, a San Siro, i nerazzurri ospiteranno il Napoli in un big match che promette spettacolo e grande partecipazione di pubblico. Il Meazza si prepara a vivere una serata da tutto esaurito, con un’atmosfera degna delle grandi occasioni. La corsa ai biglietti è scattata ufficialmente lunedì 15 dicembre, con vendite attive esclusivamente online sul sito inter.ittickets. Le fasi di vendita anticipata, tenute sempre con le stesse modalità, sono terminate già venerdì 19, facendo spazio all’inizio della vendita libera. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
