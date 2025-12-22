Biglietti Inter Napoli partita la vendita libera | ecco come acquistare

La vendita dei biglietti per la partita Inter Napoli è ora aperta al pubblico. I tifosi interessati possono acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali, seguendo le istruzioni riportate sul sito del club. Questa sfida rappresenta un momento importante del campionato, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo sul campo.

Biglietti Inter Napoli. L’ Inter inaugurerà il girone di ritorno con una delle sfide più attese della stagione. Domenica 11 gennaio alle 20:45, a San Siro, i nerazzurri ospiteranno il Napoli in un big match che promette spettacolo e grande partecipazione di pubblico. Il Meazza si prepara a vivere una serata da tutto esaurito, con un’atmosfera degna delle grandi occasioni. La corsa ai biglietti è scattata ufficialmente lunedì 15 dicembre, con vendite attive esclusivamente online sul sito inter.ittickets. Le fasi di vendita anticipata, tenute sempre con le stesse modalità, sono terminate già venerdì 19, facendo spazio all’inizio della vendita libera. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Biglietti Inter Arsenal, partita la vendita: come acquistare e tutte le fasi

Leggi anche: Biglietti Inter Milan, partita la vendita libera: tutte le info

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Biglietti -Napoli: date e fasi di vendita; Quanto costa seguire la Supercoppa italiana in Arabia?; Napoli-AC Milan, Supercoppa Italiana 2025/2026: statistiche, arbitro e squalificati; Supercoppa, come sarà distribuito il montepremi.

Biglietti di Inter-Napoli: date e fasi di vendita, tutte le info per i tifosi - Domenica 11 gennaio alle 20:45 l'Inter inaugura il proprio girone di ritorno con il big match contro il Napoli ... msn.com