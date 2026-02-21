Atalanta dubbi di formazione contro il Napoli | Scalvini e Krstovic in pole

Scalvini e Krstovic sono in pole position per la partita contro il Napoli, perché la squadra ha bisogno di rinforzi in attacco e in difesa. La decisione del tecnico si basa sulle ultime prove e sulla forma dei giocatori durante gli allenamenti. Krstovic potrebbe partire dal primo minuto, mentre Scalvini si ripresenta nel reparto arretrato. La formazione finale dipende dall’ultimo allenamento prima della partita di domenica alle 15.

CALCIO. Domenica 22 febbraio (alle 15) contro i partenopei Palladino dovrebbe confermare il montenegrino in attacco, rilanciando il difensore nel trio davanti a Carnesecchi. In mediana possibile riposo per Ederson. Molti dubbi e la tentazione del turnover in casa Atalanta in vista del match-clou di campionato contro il Napoli, domenica 22 febbraio (alle 15) alla New Balance Arena. Ma il tecnico nerazzurro potrebbe cambiare anche in difesa e in mezzo al campo. Scalvini è favorito per una maglia dal 1’ accanto a uno tra Hien e Djimsiti e Kolasinac, in vantaggio su Ahanor. In mediana potrebbe riposare Ederson, affaticato, e trovare posto Pasalic accanto a de Roon. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Atalanta, Palladino cambia in attacco: Krstovic e Samardzic in pole col NapoliL’Atalanta ha deciso di schierare Krstovic e Samardzic dall’inizio contro il Napoli, domenica 22 febbraio a Bergamo.

L'Atalanta si prepara alla sfida contro il Parma in programma domenica 25 gennaio alla New Balance Arena.

