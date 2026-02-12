La Virtus Bologna perde malamente in casa dell’Efes a Istanbul. La squadra italiana crolla nella ripresa e subisce una sconfitta pesante, 91-60. È la terza sconfitta di fila in Eurolega, una serata da dimenticare per i bolognesi.

Istanbul (Turchia), 12 febbraio 2026 – Serata amara per la Virtus Bologna che a Istanbul incassa la terza sconfitta consecutiva in Eurolega rimediando un fin troppo punitivo 91-60 contro l’Efes. I bianconeri hanno tenuto il passo dei padroni di casa soltanto per un tempo (43-35 per i turchi all’intervallo lungo), prima di finire stritolati nella morsa dell’Efes, il quale nel terzo quarto è salito esponenzialmente di colpi in entrambe le metà del campo e, grazie a un parziale di 21-10, ha preso definitivamente il largo per poi arrivare a toccare persino il +33 nel corso della frazione conclusiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, la Virtus crolla nella ripresa e perde 91-60 in casa dell'Efes

Approfondimenti su Virtus Bologna Efes

La Virtus Bologna perde in casa contro Efes con un punteggio netto di 91-60.

La Virtus Bologna subisce una sconfitta pesante in Turchia, con il punteggio di 91-60 contro l’Anadolu Efes.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Virtus Bologna Efes

Argomenti discussi: Edwards non basta, la Virtus crolla con l’Asvel: gli highlights; Crollo Virtus Bologna al Pireo: l’Olympiacos e Vezenkov dominano i bianconeri; Eurolega: le crisi di Hapoel e Pana, l’Olimpia è in corsa la Virtus no; Eurolega, 27°Round LIVE! Milano col brivido passa a Lione, Virtus: che batosta al Pireo (-32). Barcellona corsara a Vitoria.

Eurolega, la Virtus crolla a Istanbul: l'Efes si impone di 31 punti e il play-in è sempre più lontanoLa squadra di Ivanovic paga una condizione fisica inferiore ai turchi e subisce la sedicesima sconfitta in 28 partite ... msn.com

Basket, Eurolega: a Istanbul la Virtus Bologna crolla contro l’Efes, play-in lontanissimiSi è conclusa la sfida valevole per la ventottesima giornata dell’Eurolega e al Turkcell Basketball Development Center di Istanbul sono scese in campo ... oasport.it

Eurolega, Efes-Virtus Bologna alle 18.30 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #Eurolega x.com

Eurolega: le crisi di Hapoel e Pana, l'Olimpia è in corsa la Virtus no Il doppio turno di Euroleague porta tante crisi, problemi dentro e fuori dal campo, l'Olimpia che torna, la Virtus che crolla. Leggi su: - facebook.com facebook