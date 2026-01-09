LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes Eurolega basket 2026 in DIRETTA | iniziato il match!

Segui la diretta della partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Anadolu Efes, valida per la stagione 2026. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del match, con tutte le informazioni principali. Resta con noi per non perdere nessuna azione e aggiornamenti ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:34 Iniziata, palla Efes. 20:33 Falsa partenza, si attende. Problemi al tavolo, come spesso avviene in Eurolega. 20:32 Milano vince la palla a due! Brown, Shields, Brooks, Booker e Leday per Milano! 20:28 Novant’anni di squadra si festeggiano oggi al PalaLido! 20:25 Milano che ha battuto ad Oaka il Panathinaikos, che ieri ha sconfitto la Virtus Bologna. Vincendo oggi i meneghini supererebbero proprio i felsinei. 20:17 Efes che fa a meno della propria stella Shane Larkin, per questo motivo e anche per via delle 4 sconfitte di fila Milano è la netta favorita oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

