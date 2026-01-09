LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes Eurolega basket 2026 in DIRETTA | iniziato il match!
Segui la diretta della partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Anadolu Efes, valida per la stagione 2026. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del match, con tutte le informazioni principali. Resta con noi per non perdere nessuna azione e aggiornamenti ufficiali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:34 Iniziata, palla Efes. 20:33 Falsa partenza, si attende. Problemi al tavolo, come spesso avviene in Eurolega. 20:32 Milano vince la palla a due! Brown, Shields, Brooks, Booker e Leday per Milano! 20:28 Novant’anni di squadra si festeggiano oggi al PalaLido! 20:25 Milano che ha battuto ad Oaka il Panathinaikos, che ieri ha sconfitto la Virtus Bologna. Vincendo oggi i meneghini supererebbero proprio i felsinei. 20:17 Efes che fa a meno della propria stella Shane Larkin, per questo motivo e anche per via delle 4 sconfitte di fila Milano è la netta favorita oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano 0-0, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: inizia il match dei meneghini!
Leggi anche: LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano 59-66, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: ultimi minuti di un match lottato!
LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve vincere per sperare nella post-season; Milano-Efes: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Eurolega; Olimpia Milano-Efes | Le probabili e dove vederla in tv; Eurolega, round 21 LIVE! La Virtus cade ad Oaka, Monaco sbanca Valencia. Bene anche Real Madrid e Dubai.
Olimpia Milano vs Anadolu Efes: diretta 1Q 0-4 1' - 1Q: l’Olimpia Milano parte con: Ellis, Booker, Bolmaro, Shields e LeDay, Efes che schiera questi cinque per la palla a due:Lee, Weiler- pianetabasket.com
LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve vincere per sperare nella post-season - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di Eurolega 2025- oasport.it
Olimpia Milano-Anadolu Efes oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming - Si completa per l'Olimpia Milano il doppio turno di Eurolega 2025- oasport.it
90 anni di Olimpia Milano. 90 anni di storia, passione e leggenda. Novant’anni, un viaggio straordinario fatto di vittorie, sconfitte, rinascite e sogni condivisi. L’Olimpia Milano è molto più di una squadra di basket: è un simbolo della città, un pezzo di identità spo - facebook.com facebook
Dan Peterson: “Il Coach” Novanta anni di storie e di passione. L’Olimpia Milano compie oggi, 9 gennaio 2026, 90 anni di attività. Nello stesso giorno nasceva a Evanston, Illinois, Dan Peterson. Buon compleanno Coach Leggi l’intervista r x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.