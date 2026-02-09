Aston Martin ecco la livrea della AMR26 | inizia l' era Newey Alonso | C' è fame di vittorie

Questa mattina in Arabia è stata svelata la nuova livrea della Aston Martin AMR26, la monoposto con cui Alonso e Stroll affronteranno la stagione. La presentazione ha mostrato i colori con cui la squadra entrerà in pista, segnando l'inizio dell’era di Newey come progettista principale. Alonso ha detto che c’è molta fame di vittorie e che quest’anno ci saranno tanti sviluppi, perché per la prima volta telaio e motore cambiano insieme.

"Il 2026 è un momento raro in Formula 1, perché per la prima volta telaio e power unit cambiano insieme". Adrian Newey ha scelto queste parole per presentare la nuova livrea della AMR26, la monoposto con cui Aston Martin affronterà la rivoluzione regolamentare più radicale degli ultimi trent'anni. Il lancio è avvenuto all'Ithra, il King Abdulaziz Center for World Culture di Dhahran, in Arabia Saudita, in collaborazione con il title partner Aramco. Sul palco, una concept car con la livrea definitiva. La monoposto reale debutterà nei test prestagionali in Bahrain di questa settimana. La AMR26 rappresenta uno spartiacque per il team di Silverstone.

