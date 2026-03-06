Aston Martin-Honda | il vero obiettivo dietro la polemica in conferenza stampa

Nel paddock di Melbourne, si è acceso un dibattito sulla power unit Honda RA626H, con particolare attenzione alle vibrazioni che questa genera. Durante la conferenza stampa, sono emerse tensioni tra i rappresentanti di Aston Martin e Honda, creando un focus sulla questione tecnica. La discussione ha attirato l’attenzione di tutti, lasciando intendere che dietro le parole ci siano obiettivi più approfonditi.

Il paddock di Melbourne ha acceso i riflettori su una criticità legata alle vibrazioni generate dalla power unit Honda RA626H, tema che intreccia affidabilità, sicurezza dei piloti e dinamiche di sviluppo regolamentare. Le dichiarazioni rilasciate ai media dai vertici hanno posto l'accento sull'impatto potenziale delle vibrazioni, con riflessi diretti sulle mani dei piloti e sulla gestione tecnica del progetto. Secondo le osservazioni condivise ai media da Adrian Newey e dal presidente Koji Watanabe, le vibrazioni del motore V6 Honda risultano talmente intense da coinvolgere anche i piloti. La power unit è la fonte delle vibrazioni e, allo stato attuale, non esistono soluzioni note per limitarne l'effetto.

