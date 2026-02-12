Questa mattina in Bahrain, l’Aston Martin ha portato avanti le prove sulla nuova AMR26, concentrandosi soprattutto sulla Power Unit Honda. Le sessioni di test hanno mostrato come la squadra stia lavorando intensamente per migliorare le prestazioni e risolvere i problemi emersi in queste settimane. La sensazione è che ci sia ancora strada da fare, ma i tecnici sono determinati a portare avanti le modifiche necessarie prima dell’inizio della stagione.

Il ciclo di test in Bahrain evidenzia una fase decisiva di verifica e ottimizzazione per l’AMR26, con una particolare attenzione alla Power Unit e alle soluzioni aerodinamiche. Tra ritardi registrati nelle fasi iniziali, anomalie nei dati e interventi mirati, Aston Martin punta a consolidare l’affidabilità e la raccolta di informazioni per proseguire lo sviluppo, mantenendo un approccio strutturato e orientato al dato di banco. La squadra ha dovuto fare i conti con un avvio travagliato, seguito a ritardi accumulati a Barcellona e orientato a recuperare chilometri e tempo perso. Nel corso della prima giornata in Bahrain sono emerse noie tecniche legate alla Power Unit Honda, costringendo a rinunciare a una consistente parte del programma di lavoro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Aston Martin: sfoghi per la PU Honda su una AMR26 estrema

Approfondimenti su Aston Martin AMR26

ASTON MARTIN FIRES UP THE HONDA FORMULA 1 2026 ENGINE

Ultime notizie su Aston Martin AMR26

