Addio all' ex ministra Valeria Fedeli il cordoglio di Tassinari Forza Italia | Ne ho sempre apprezzato il tratto umano
Il mondo della politica italiana si stringe in lutto per la scomparsa di Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e vicepresidente del Senato. Tassinari di Forza Italia ha espresso il suo cordoglio, ricordando il suo apprezzamento per il tratto umano della collega. La sua figura rimane un esempio di impegno e dedizione nel servizio pubblico.
Lutto nel mondo della politica. Si è spenta Valeria Fedeli, già ministra dell’Istruzione e vicepresidente del Senato. Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna, la ricorda come "una donna che ha dedicato gran parte della sua vita all’impegno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Valeria Fedeli è morta, addio all'ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni. Fassino: «Aveva un male inesorabile». Il cordoglio di Meloni e Valditara
Leggi anche: Addio a Valeria Fedeli: scomparsa l’ex ministra dell’Istruzione e storica sindacalista
Addio a Valeria Fedeli, l’ex ministra dell’Istruzione dal 2016 al 2018; Valeria Fedeli è morta, addio all'ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni. Fassino: «Aveva un male inesorabile». Il cordoglio di...; Valeria Fedeli è morta, addio all’ex ministra dell’Istruzione; Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e sindacalista aveva 76 anni.
Valeria Fedeli è morta, addio all'ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni. Fassino: «Aveva un male inesorabile». Il cordoglio di Meloni e Valditara - È morta all'età di 76 anni Valeria Fedeli, ex sindacalista, poi senatrice del Pd e ministra dell'Istruzione con il governo ... msn.com
Valeria Fedeli è morta, addio all’ex ministra dell’Istruzione: fu tra le fondatrici di ‘Se non ora quando’. Tutte le reazioni - Senatrice del Pd nella XVII legislatura, era stata nominata ministra nel governo Gentiloni. ilgiorno.it
Addio a Valeria Fedeli: Ex Ministra e Battagliera per i Diritti delle Donne - Un omaggio alla vita di Valeria Fedeli, ex ministra e attivista con una lunga carriera di impegno sociale e politico. notizie.it
ULTIM'ORA - “Ci ha lasciati". Addio alla ministra italiana, il drammatico annuncio facebook
Addio all'ex ministro Luigi Nicolais: presente ai funerali la ministra Bernini ift.tt/oP5rNs2 x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.