Addio a Demetrio Egidi l’ex capo della Protezione civile Emilia Romagna che gestì anche il terremoto del 2012

Lunedì 16 gennaio 2026, a Bologna, è deceduto Demetrio Egidi, ex responsabile della Protezione civile della regione Emilia Romagna. Aveva 80 anni ed è ricordato per il suo ruolo nella gestione delle emergenze, tra cui il terremoto del 2012. La sua esperienza ha rappresentato un punto di riferimento nel settore della protezione civile regionale.

Bologna, 16 gennaio 2026 - È morto l'ex capo della Protezione civile in Emilia Romagna, Demetrio Egidi: aveva 80 anni. Figura centrale nella costruzione e nello sviluppo della Protezione civile in Emilia-Romagna, Egidi è stato punto di riferimento per la gestione di numerose calamità che hanno colpito il territorio regionale: dalle grandi emergenze ambientali degli anni Novanta all'alluvione del Po del 2000, fino al terremoto del 20 e 29 maggio 2012. BOLOGNA - sala operativa protezione civile, centro multirischio, terremoto reggio emilia, Demetrio Egidi Il percorso professionale di Egidi. Il suo percorso professionale alla guida della Protezione civile dell'Emilia-Romagna iniziò nel 1986, con la nascita del servizio regionale dedicato.

