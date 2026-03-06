Assunzione degli infermieri la replica di Palmieri all' Opi | Norme rispettate per comporre la Commissione
“Sulla composizione della Commissione per la valutazione degli infermieri, da assumere a tempo determinato, abbiamo rispettato alla lettera le norme”. Lo dice il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri, replica alle contestazioni mosse dall’Ordine professionale degli infermieri (Opi) in merito all’avviso emanato per il reclutamento di personale, da destinare in prevalenza alle Case di COmunità di prossima attivazione. L'Opi nelle scorse ore ha sollevato dubbi sulla commissione esaminatrice appena nominata dalla Asl per l'assunzione di personale a tempo determinato chiedendo alla Asl di fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
