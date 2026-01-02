Infermieri aggrediti e minacciati La denuncia social dell’Opi Terni

L’Opi Terni denuncia con preoccupazione gli episodi di aggressioni e minacce nei confronti degli infermieri, testimonianza di una problematica ancora presente nel sistema sanitario. La sicurezza del personale sanitario è fondamentale per garantire un’assistenza di qualità e tutela di tutti. È importante sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere un ambiente di lavoro rispettoso e sicuro per chi dedica la propria professionalità alla cura e alla tutela della salute.

Continuano purtroppo gli episodi di violenza, verbale e non solo, verso il personale sanitario impegnato in prima linea nell'assistenza ai pazienti. L'ultimo di una lunga serie, che interessa a macchia d'olio praticamente l'intera regione, viene denunciato via social dall' Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni che in un post "esprime massima solidarietà ai colleghi coinvolti nei fatti accaduti presso il Pronto soccorso di Terni, la notte tra il 30 e il 31 dicembre" "Nonostante i numerosi interventi pubblici degli Ordini professionali – continua l'Opi –, gli appelli rivolti ai cittadini a non aggredire il personale sanitario e sociosanitario e l'esistenza di una normativa specifica, si registra l'ennesimo grave episodio di violenza.

