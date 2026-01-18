Controlli a tappeto dopo la strage di Crans-Montana chiuso il Piper | non rispettate norme per la sicurezza

Dopo la tragedia di Crans-Montana, sono in corso controlli approfonditi sui locali di Roma per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Tra le strutture ispezionate, è stato chiuso anche il Piper, storico locale di via Tagliamento. L’obiettivo è garantire la sicurezza di clienti e operatori, rafforzando le misure di prevenzione e controllo nel settore dell’intrattenimento.

Una serie di controlli sono in corso sui locali di Roma in seguito alla tragedia di Crans-Montana: chiuso anche il Piper, lo storico locale di via Tagliamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it Piper chiuso, lo storico club sotto sequestro: rischi per l'evacuazione e troppa gente. Controlli a tappeto dopo la strage di Crans-Montana

A seguito della recente tragedia di Crans-Montana, le autorità hanno intensificato i controlli a Roma, portando alla chiusura del Piper, storico locale aperto dagli anni ’60 in via Tagliamento. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica, affrontando rischi legati alla capacità di affluenza e alle procedure di evacuazione, e prosegue una più ampia attività di controllo sul territorio. Roma, chiuso il Piper dopo la strage di Crans-Montana: ecco perché, le motivazioni

Il Piper di Roma, storico locale della vita notturna capitolina, è stato chiuso con un provvedimento di sequestro preventivo dopo gli eventi di Crans-Montana. La decisione, ancora in fase di convalida, nasce da motivazioni legate alle recenti vicende e alle indagini in corso. La chiusura temporanea mira a garantire la sicurezza e a chiarire eventuali responsabilità, segnando un momento di riflessione per il settore e la città.

