Un uomo di 44 anni di Modena è stato allontanato dalla sua abitazione dopo aver picchiato la compagna e la figlia minore. La polizia ha deciso di intervenire dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di violenza domestica. La donna e la bambina hanno riportato lesioni e sono state portate in ospedale per accertamenti.

Modena 13 febbraio 2026 – Un uomo di 44 anni nel Modenese è stato allontanato dalla casa familiare per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna convivente e della figlia minore della donna. Il provvedimento del giudice, su richiesta della procura di Modena, prevede anche il divieto di avvicinamento dell’uomo a madre e figlia: dovrà tenersi d’ora in avanti ad una distanza di almeno cento metri e gli è stato applicato il cosiddetto braccialetto elettronico. L’indagine eseguita dai carabinieri di Castelnuovo Rangone e di Modena, fa sapere proprio la procura in una nota, è scattata la notte del 15 agosto del 2025, dopo che la donna si è presentata al pronto soccorso del Policlinico nella città emiliana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenze su compagna e figlia minore: allontanato da casa

Approfondimenti su violenze compagna

Ultime notizie su violenze compagna

