Caltagirone presentata la relazione annuale del sindaco al Consiglio comunale

Questa mattina a Caltagirone il sindaco Fabio Roccuzzo ha presentato la relazione annuale al Consiglio comunale. Durante l’incontro, ha spiegato che l’amministrazione ha fatto passi avanti nel risanamento finanziario del Comune. Ora ci sono le condizioni per aprire nuovi concorsi e assumere personale in diversi settori.

Consiglio comunale dedicato all'argomento alla relazione annuale del sindaco. Il primo cittadino Fabio Roccuzzo ha evidenziato "il deciso processo di risanamento e ristrutturazione finanziaria dell'Ente, con la conseguente possibilità di dare vita ai concorsi per nuove assunzioni in vari settori nevralgici della macchina comunale". Ha ricordato "la messa in opera di tutti i lavori Pnrr, i progetti della nuova Snai, con 13,5 milioni previsti per la rigenerazione urbana, la collaborazione con l'Asp per importanti iniziative (per esempio l'ospedale di comunità nell'ex casa di riposo), le nuova progettualità anche per i giovani (lo spazio di co-working previsto nell'ex pescheria) e la strutturazione di un monte ore di lavoro più consistente per gli ex precari del Comune".

