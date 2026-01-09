Don Matteo di Raoul Bova spopola Del Debbio-Formigli | chi vince la sfida

La nuova stagione di Don Matteo, interpretata da Raoul Bova, sta riscuotendo grande interesse tra il pubblico. Nel frattempo, i programmi di Del Debbio e Formigli si contendono l’attenzione degli spettatori nel prime time del giovedì. Analizzando gli ascolti, si evidenziano le preferenze e le tendenze della serata televisiva, offrendo uno sguardo obiettivo sull’attuale panorama mediatico italiano.

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 la quindicesima stagione di Don Matteo debuttare con una media di 4.159.000 spettatori pari al 24.8% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie turca Forbidden Fruit ha segnato invece 1.822.000 spettatori con uno share del 12.3%. Per l'approfondimento: su Rai2 Ore14 Sera con Milo Infante ha ottenuto 818.000 spettatori pari al 6.0%; su Rete4 Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio, ha calamitato una media di 873.000 spettatori (6.4%); su La7 PiazzaPulita con Corrado Formigli prevale invece con una media di 1.022.000 spettatori pari al 7. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Don Matteo di Raoul Bova spopola. Del Debbio-Formigli: chi vince la sfida Leggi anche: “Don Matteo 15”, intervista a Raoul Bova: “Don Massimo entrerà in una crisi spirituale. Addio a Don Matteo? Quando sarà il momento sarò io a fare un passo indietro” Leggi anche: Raoul Bova su Don Matteo: “Perché ho chiesto di far morire Don Massimo” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Raoul Bova come Terence Hill, rischio addio a Don Matteo: le parole (sorprendenti) sul suo futuro nella fiction Rai; ‘Don Matteo 15’, l'Umbria da 25 anni cuore pulsante della serie; Torna Don Matteo, Raoul Bova: “Con Frassica stima e amicizia”. Nel cast anche Diletta Leotta; Raoul Bova: «Dopo il video di Corona, ero disposto a far morire il mio personaggio in Don Matteo». Ascolti tv, il Don Matteo di Raoul Bova spopola. Del Debbio-Formigli: chi vince la sfida - Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 la quindicesima stagione di Don Matteo debuttare con una media di 4. iltempo.it

