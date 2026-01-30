Ascolti tv ieri giovedì 29 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo Striscia la Notizia Masterchef e Ore 14 Sera

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano come Don Matteo 15 abbia conquistato il primo posto tra i programmi più visti. La fiction con Terence Hill ha battuto la concorrenza di Striscia la Notizia, che si è piazzata subito dietro, mentre Masterchef, Ore 14, Del Debbio e Formigli hanno fatto numeri inferiori. La sfida tra i principali show televisivi si è confermata molto combattuta, con Don Matteo che ha mantenuto un leggero vantaggio sugli altri.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 29 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, però, vedono la tv di Stato nell'access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), alle spalle dell'asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L'Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Don Matteo 15 (Rai 1) a chiudere davanti a Striscia la Notizia (Canale 5) e Shark 2 (Italia 1). Ai piedi del podio Splendida Cornice (Rai 3), Piazzapulita (La7) con Corrado Formigli, Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Ore 14 Sera (Rai 2) Europa League (Tv8) e Small Town Christmas (Nove).

