Ascolti TV | Giovedì 5 Marzo 2026 Don Matteo domina col 21.7% Quo vado 16.5%

I dati degli ascolti televisivi di giovedì 5 marzo 2026 mostrano che su Rai1 il programma Don Matteo ha raggiunto una quota di share del 21,7%, risultando il più seguito della serata. Al secondo posto si posiziona il film Quo Vado con il 16,5%. La serata ha visto altri programmi e film, ma nessuno ha superato le percentuali di prima serata di Rai1.

Ieri sera, giovedì 5 marzo 2026, il prime time è stato dominato da Rai1 con Don Matteo 15, seguito da 3.706.000 spettatori pari al 21,7% di share. Canale5 ha proposto Quo vado?, che ha conquistato 2.724.000 spettatori e il 16,5% di share. Su Rai2 Ore 14 Sera ha intrattenuto 714.000 spettatori (5,2%), mentre Mission: Impossible – Fallout su Italia1 ha raccolto 680.000 spettatori con il 4,2%. Rai3 con Splendida Cornice ha ottenuto 1.029.000 spettatori (6,3%), mentre su Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 896.000 spettatori (6,9%). Su La7 Piazzapulita ha raggiunto 951.000 spettatori con il 6,8%. Tv8 con il film 2012 ha registrato 160.000 spettatori (1%), e sul Nove Only Fun – Comico Show ha raccolto 426. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

