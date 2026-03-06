Ascolti TV | Giovedì 5 Marzo 2026 Don Matteo vince col 21.7% Quo vado 16.5%

Nella serata di giovedì 5 marzo 2026, su Rai1, il programma Don Matteo 15 ha raccolto 3.706.000 spettatori, equivalenti al 21,7% di share. La stessa sera, il film Quo vado è stato visto da 2.668.000 persone, con una quota del 16,5%. Entrambi i dati sono riferiti alle audience complessive.

Nella serata di ieri, giovedì 5 marzo 2026, su Rai1 Don Matteo 15 interessa 3.706.000 spettatori pari al 21.7% di share. Su Canale5 Quo vado? conquista 2.

Ascolti tv giovedì 5 marzo: Don Matteo 15, Quo vado?, PiazzapulitaASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 5 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 15.

Don Matteo 15, vi è piaciuta l’ottava puntata. Cosa ne pensate Il bacio di Diego e Caterina nel finale dell’episodio 8 apre un nuovo scenario. Sta nascendo l’amore tra il Capitano e il Maresciallo Giulia si allontana sempre di più. Anche loro però sono dav - facebook.com facebook

E anche l'ottava puntata è terminata! Grazie per essere stati con noi Ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo episodio "al bacio" di #DonMatteo15 x.com