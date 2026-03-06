Ascolti tv giovedì 5 marzo | Don Matteo 15 Quo vado? Piazzapulita

Giovedì 5 marzo 2026 molte persone hanno seguito diverse trasmissioni in televisione. Su Rai 1 è andato in onda un episodio di Don Matteo 15, mentre su La7 è stato trasmesso Piazzapulita. In prima serata anche il film Quo vado? è stato trasmesso, attirando l’attenzione di un pubblico vario. Gli ascolti tv di quella sera sono stati registrati e analizzati dall’azienda di rilevazione auditel.

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 5 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 15. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Quo vado? Su Italia 1 Mission Impossible: fallout. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 5 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l'ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.