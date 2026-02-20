Ascolti tv 19 febbraio | chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia la Notizia i dati di De Martino e Gerry Scotti

20 feb 2026

Il pubblico ha premiato Don Matteo 15 su Rai1, che ha conquistato più spettatori rispetto a Striscia la Notizia su Canale 5, trasmesso la stessa sera. La serie con Terence Hill ha raggiunto circa 5 milioni di telespettatori, mentre il tg satirico si ferma a circa 4 milioni. Durante l'access prime time, Stefano De Martino ha ottenuto un leggero vantaggio su Gerry Scotti, attirando circa 3,5 milioni di spettatori contro i 3 milioni del conduttore di Caduta Libera. La serata si è chiusa con numeri significativi per entrambe le reti.

Gli ascolti tv della serata di giovedì 19 febbraio. La sfida tra Rai1 con Don Matteo 15 e Canale 5 con Striscia la Notizia, i dati dell'access prime time con Stefano De Martino e Gerry Scotti.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

