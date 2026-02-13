Ascolti tv 12 febbraio | chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia La Notizia i dati di De Martino contro Scotti

Il 12 febbraio, Stefano De Martino ha battuto Gerry Scotti negli ascolti tv dell’access prime time, mentre tra i programmi principali, Don Matteo 15 su Rai1 ha superato Striscia la Notizia su Canale5, grazie a una crescita di pubblico che ha sorpreso molti.

Ascolti tv ieri 12 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 11 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Vince Una Nuova Vita con il 19.7% contro il Pattinaggio (13.4%) Ascolti tv ieri 10 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Vince Colpa dei ... mam-e.it

Ascolti TV ieri sera, 12 febbraio 2026: chi ha vinto tra Don Matteo e Striscia la Notizia?Ascolti TV: la serata di giovedì 12 febbraio 2026 ha visto di nuovo la sfida delle scorse settimane, con l’attesissimo scontro a due tra fiction di successo in prima TV e un grande ritorno direttame ... money.it

Noi la Fede la abbiamo anche caro Don Massimo, ma ne riparliamo nella prossima puntata! Grazie a tutti per averci seguito, ci vediamo giovedì prossimo con tante belle sorprese e speriamo anche con qualche chiarimento! #DonMatteo15 #live - facebook.com facebook

"A volte i no sono un'opportunità... Forse più di un sì sbagliato." Il discorso necessario, e non solo per Giulia, di Don Massimo #DonMatteo15 x.com