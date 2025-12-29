occhio kimi sta arrivando arvid lindblad

Arvid Lindblad si presenta come una delle nuove promesse della Formula 1, portando con sé un percorso che sembra scritto nel destino. Dopo aver percorso anni di impegno e dedizione nel motorsport, la sua presenza in questa categoria rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale. Con uno stile sobrio e determinato, Lindblad si affaccia al grande palcoscenico della Formula 1, pronto a lasciare il suo segno.

C’è chi arriva in Formula 1 dopo anni di attesa, e chi sembra averla sempre avuta nel destino. Arvid Lindblad appartiene decisamente alla seconda categoria. A soli 18 anni, il talento britannico-svedese è stato annunciato come nuovo pilota di Visa Cash App Racing Bulls per la stagione 2026, diventando il ventesimo prodotto del Red Bull Junior Team a raggiungere il Circus. Un traguardo che arriva velocemente, forse inevitabilmente, per un ragazzo che ha iniziato a correre prima ancora di sapere cosa significasse davvero competere. Un talento cresciuto in fretta. Nato a Londra nel 2007, Lindblad sale su un mezzo a motore per la prima volta a tre anni, partendo dal motocross prima di passare al karting a cinque. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

