Capolavori cameristici cinque interpreti internazionali sul palco del Palamostre
L'evento del 28 gennaio al Palamostre di Udine presenta cinque musicisti internazionali, rinomati per le loro competenze e premi. Un’occasione per ascoltare capolavori cameristici interpretati da interpreti di grande livello, in un contesto di alta qualità artistica. La serata si rivolge a un pubblico appassionato di musica classica, offrendo un’esperienza culturale di alto livello.
Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Mercoledì 28 gennaio approdano al Palamostre di Udine cinque musicisti d'eccezione. Ognuno con un curriculum stellato, solisti pluripremiati, concertisti di fama internazionale e illustri didatti. Chi dalla Germania, chi da Vienna, chi dalla Corea, arriveranno in città per salire tutti sul palco alle ore 19.22, presentando un programma dedicato ai capolavori cameristici di fine Ottocento. Pagine dense di atmosfera, veri gioielli della letteratura musicale. Anton Sorokow (in foto) e Sungmin Cho al violino, Thomas Selditz alla viola, Reinhard Latzko al violoncello e Christopher Hinterhuber al pianoforte apriranno la serata con il Terzetto in do maggiore op.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Approfondimenti su Palamostre Udine
È bastato un istante, uno sguardo apparentemente ostile. E le tensioni internazionali si sono trasferite anche sul palco del concorso di bellezza
Locus Festival 2026: sul palco dell'Arena Bianca del Foro Boario sul palco John Legend
Il Locus Festival 2026 si svolgerà il 24 luglio all’Arena Bianca del Foro Boario di Ostuni, con un evento esclusivo che vedrà protagonista John Legend.
Venerdì 16 gennaio alle ore 20.30 nuovo appuntamento con la , che porta concerti cameristici nei Distretti culturali della città metropolitana. Alla Casa della Conoscenza Biblioteca "C.Paves - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.