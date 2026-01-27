Capolavori cameristici cinque interpreti internazionali sul palco del Palamostre

L'evento del 28 gennaio al Palamostre di Udine presenta cinque musicisti internazionali, rinomati per le loro competenze e premi. Un’occasione per ascoltare capolavori cameristici interpretati da interpreti di grande livello, in un contesto di alta qualità artistica. La serata si rivolge a un pubblico appassionato di musica classica, offrendo un’esperienza culturale di alto livello.

Mercoledì 28 gennaio approdano al Palamostre di Udine cinque musicisti d'eccezione. Ognuno con un curriculum stellato, solisti pluripremiati, concertisti di fama internazionale e illustri didatti. Chi dalla Germania, chi da Vienna, chi dalla Corea, arriveranno in città per salire tutti sul palco alle ore 19.22, presentando un programma dedicato ai capolavori cameristici di fine Ottocento. Pagine dense di atmosfera, veri gioielli della letteratura musicale. Anton Sorokow (in foto) e Sungmin Cho al violino, Thomas Selditz alla viola, Reinhard Latzko al violoncello e Christopher Hinterhuber al pianoforte apriranno la serata con il Terzetto in do maggiore op.

