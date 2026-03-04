Crisi Golfo Prandini Coldiretti | Conflitto rischia fare esplodere costi agroalimentare – Il video

Il settore agricolo italiano si confronta con l’aumento dei costi di fertilizzanti ed energia, innescato dal conflitto nel Golfo. Prandini, rappresentante di Coldiretti, sottolinea come questa crisi possa contribuire a un incremento generale dei prezzi nel comparto agroalimentare. La situazione attuale ha portato a un incremento dei costi di produzione, influenzando direttamente i prezzi finali dei prodotti alimentari.

(Agenzia Vista) Napoli, 04 marzo 2026 Dopo gli aumenti dei costi di fertilizzanti ed energia che avevamo avuto con lo scontro bellico fra Russia e Ucraina e che non è più rientrato +46%, questo ulteriore scontro bellico rischia di far esplodere nuovamente i costi di gestione per tutta la filiera agricola e agroalimentare. Per reagire, servirà essere tempestivi anche con misure di carattere comunitario a sostegno delle nostre imprese. L’Europa si deve render conto che deve essere in grado di essere veloce e tempestiva anche nella cancellazione di alcune tasse come il Cbam, che rischia oltre all’aumento dei costi di aggiungerne altri su prodotti che noi non produciamo all’interno del contesto europeo”. 🔗 Leggi su Open.online

Prandini: «Le Olimpiadi grande opportunità per l'agroalimentare italiano»Il presidente di Coldiretti: «L'intera filiera vale 707 miliardi e dà lavoro a 4 milioni di persone.

Golfo Persico: USA contro Iran, manovre Russia-Cina aumentano la tensione. Rischio conflitto e crisi energetica globale.Golfo in Allarme: Manovre Militari, Tensioni USA-Iran e l’Ombra di Russia e Cina Il Golfo Persico è al centro di una crescente crisi, con un...

Crisi Golfo, Prandini (Coldiretti): Conflitto rischia fare esplodere costi agroalimentare

Contenuti e approfondimenti su Crisi Golfo.

Temi più discussi: Guerra in Iran, Trump: Potrei aver forzato io Israele a intervenire; Occhetto: Democrazia nel mondo è in pericolo, come nel fascismo; Occhetto: Nel mio libro Oltre il baratro spiego necessita di ripensare la sinistra; Fontana alla festa dei 90 anni di Dan Peterson: Ha reso popolare la pallacanestro.

Crisi Golfo, Prandini (Coldiretti): Conflitto rischia fare esplodere costi agroalimentareDopo gli aumenti dei costi di fertilizzanti ed energia che avevamo avuto con lo scontro bellico fra Russia e Ucraina e che non è più rientrato +46%, questo ulteriore scontro bellico rischia di far esp ... ilgiornale.it

Perché la crisi del Golfo scuote gas, petrolio e mercati globaliCosa dicono gli ultimi dati sul petrolio e sul gas. L'analisi di Luca Longo. startmag.it

È in quella trama fitta tra Hormuz e Mediterraneo che l’Italia, il Mezzogiorno e la Puglia devono imparare a muoversi con più consapevolezza, perché ogni crisi nel Golfo Persico è un promemoria di quanto sia pericoloso restare spettatori facebook

E ogni crisi del golfo ci rinnova l’allarme sui prezzi dei carburanti x.com