Crisi Golfo Prandini Coldiretti | Conflitto rischia fare esplodere costi agroalimentare – Il video

Da open.online 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore agricolo italiano si confronta con l’aumento dei costi di fertilizzanti ed energia, innescato dal conflitto nel Golfo. Prandini, rappresentante di Coldiretti, sottolinea come questa crisi possa contribuire a un incremento generale dei prezzi nel comparto agroalimentare. La situazione attuale ha portato a un incremento dei costi di produzione, influenzando direttamente i prezzi finali dei prodotti alimentari.

(Agenzia Vista) Napoli, 04 marzo 2026 Dopo gli aumenti dei costi di fertilizzanti ed energia che avevamo avuto con lo scontro bellico fra Russia e Ucraina e che non è più rientrato +46%, questo ulteriore scontro bellico rischia di far esplodere nuovamente i costi di gestione per tutta la filiera agricola e agroalimentare. Per reagire, servirà essere tempestivi anche con misure di carattere comunitario a sostegno delle nostre imprese. L’Europa si deve render conto che deve essere in grado di essere veloce e tempestiva anche nella cancellazione di alcune tasse come il Cbam, che rischia oltre all’aumento dei costi di aggiungerne altri su prodotti che noi non produciamo all’interno del contesto europeo”. 🔗 Leggi su Open.online

