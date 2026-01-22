Ciclabile di Corso Giannone nel mirino scoppia il caso Si rischia un danno erariale e si mette in pericolo la sicurezza
La recente configurazione della pista ciclabile di Corso Giannone a Caserta ha suscitato un acceso dibattito. L’avvocato Pasquale Napoletano, ex capogruppo di Fratelli d’Italia, ha richiesto chiarimenti urgenti, evidenziando possibili rischi di danno erariale e per la sicurezza. La questione, ora al centro dell’attenzione, solleva interrogativi sulla gestione e sulla conformità del progetto.
La nuova configurazione della pista ciclabile di Corso Giannone finisce al centro di una dura presa di posizione formale dell’avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Caserta, che ha indirizzato una istanza di chiarimento urgente e diffida alla.🔗 Leggi su Casertanews.it
