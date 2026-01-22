Ciclabile di Corso Giannone nel mirino scoppia il caso Si rischia un danno erariale e si mette in pericolo la sicurezza

La recente configurazione della pista ciclabile di Corso Giannone a Caserta ha suscitato un acceso dibattito. L’avvocato Pasquale Napoletano, ex capogruppo di Fratelli d’Italia, ha richiesto chiarimenti urgenti, evidenziando possibili rischi di danno erariale e per la sicurezza. La questione, ora al centro dell’attenzione, solleva interrogativi sulla gestione e sulla conformità del progetto.

