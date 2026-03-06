Arriva il ciclone Italia previsioni meteo nel weekend | pioggia e sabbia ecco dove

Il secondo weekend di marzo si presenta con condizioni meteo diverse rispetto ai giorni precedenti, poiché il maltempo si fa sentire su Roma. Le previsioni indicano pioggia e presenza di sabbia, segnando un cambiamento rispetto ai giorni passati dominati dall’anticiclone. Le autorità hanno emesso allerte per le zone interessate, mentre i cittadini si preparano a fronteggiare le intemperie previste nel fine settimana.

Il maltempo torna a farsi sentire su Roma: il secondo weekend di marzo cambia faccia dopo giorni dominati dall’anticiclone. A spingere nuvole e instabilità è il Ciclone Iberico-Algerino, un vortice in risalita dal Nord Africa che, spiegano gli esperti, porta un graduale peggioramento prima su Sardegna e Sud, con effetti più a macchia di leopardo anche sul Centro. Oltre alla pioggia, c’è un dettaglio “sporco” ma affascinante: lo scirocco può trascinare sabbia sahariana in quota, rendendo i cieli lattiginosi e, con le precipitazioni, lasciando le classiche tracce su auto e balconi. Un mix che in questi giorni viene segnalato proprio in relazione al vortice tra area iberica e Algeria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

